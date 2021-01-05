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ООО ОРДО

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Лужнецкая наб., 2/4Время работы с 9:00 - 18:00

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ОФИСА И ДОМА НА ЗАКАЗ В МОСКВЕ

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    Наши объекты
    Офис компании Офис компании "ДАР / ВОДГЕО" зонирование офисного пространства стеклянными перегородками с жалюзи
    Монтаж каркасной перегородки с двойным остеклением. Объект школа бариста Монтаж каркасной перегородки с двойным остеклением. Объект школа бариста "Даблби"
    Разграничение торгового пространства компании STIHLРазграничение торгового пространства компании STIHL
    Установка цельностеклянных перегородок. Объект банк Установка цельностеклянных перегородок. Объект банк "Дом РФ"
    Цельностеклянные перегородки в квартире ЖК Цельностеклянные перегородки в квартире ЖК "Сердце столицы"
    Монтаж лофт перегородки для отделения спальной зоны в ЖК Монтаж лофт перегородки для отделения спальной зоны в ЖК "Царская площадь"
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    Алюминиевое остекление
    Алюминиевое остекление
    Популярные услуги
    Алюминиевые перегородки с пленкой Межкомнатные алюминиевые перегородки
    • Алюминиевый профиль до 83 мм. Покраска по шкале RAL
    • Стекло с пленкой - каленое, триплекс. Максимальная толщина 13 мм
    • Двери распашные, раздвижные. Максимальная высота - 6000 мм
    Рейтинг
    5
    5500 ₽
    Торговые стеклянные перегородки стандарт Торговые перегородки
    • Алюминиевый профиль до 83 мм. Покраска по шкале RAL
    • Стекло - каленое, триплекс. Максимальная толщина 13 мм
    • Двери распашные, раздвижные, роллеты. Максимальная высота - 6000 мм
    Рейтинг
    5
    4800 ₽
    Офисные перегородки с жалюзи Офисные перегородки
    • Алюминиевый профиль до 83 мм. Покраска по шкале RAL
    • Стекло - каленое, триплекс. Интегрированные жалюзи
    • Двери распашные, раздвижные. Максимальная высота - 6000 мм
    Рейтинг
    5
    4700 ₽
    Офисные цельностеклянные перегородки с пленкой Офисные перегородки
    • Алюминиевый профиль до 30 мм. Покраска по шкале RAL
    • Стекло с пленкой - каленое, триплекс. Максимальная толщина 13 мм
    • Двери распашные, раздвижные. Максимальная высота - 6000 мм
    Рейтинг
    5
    4300 ₽
    Цельностеклянные раздвижные перегородки Стеклянные перегородки
    • Алюминиевый профиль до 30 мм. Покраска по шкале RAL
    • Стекло - каленое, триплекс. Максимальная толщина 13 мм
    • Двери раздвижные. Максимальная высота - 6000 мм
    Рейтинг
    5
    4500 ₽
    Раздвижные лофт перегородки Стеклянные лофт перегородки
    • Алюминиевый профиль до 83 мм. Покраска по шкале RAL
    • Стекло - каленое, триплекс. Максимальная толщина 13 мм
    • Двери распашные, раздвижные. Максимальная высота - 6000 мм
    Рейтинг
    5
    7500 ₽
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      О компании «ОРДО»
      О компании «ОРДО»
      Главный инженер Андрей Баталин

      Мы собрали опытную команду, с более чем десятилетним стажем работы на рынке светопрозрачных конструкций.
      Опыт работы в различных компаниях от монтажника в розничной торговой точке до руководителя проектов в крупной строительной компании с миллиардными оборотами позволяет нам понимать все процессы, происходящие на этом рынке изнутри.
      В многих компаниях мы видим одну и ту же ошибку – пренебрежение интересами заказчика для достижения собственных целей.

      Этапы работы с нами
      Профессиональная консультация

      Не можете определиться с выбором конструкции, материала, или никогда не сталкивались с вопросами остекления? Инженеры ОРДО всегда проконсультирую Вас, помогут с выбором и предложат лучшие решения для Вашей задачи. Наша система менеджмента качества и обслуживания соответствует ISO 9001:2011

      Проектирование и визуализация

      Приезжаем на объект, проводим все требуемые замеры с расчетом количества материалов, исходя из типа монтажа. При необходимости разрабатываем дизайн проект. Всегда подготавливаем чертежи конструкции, проводим все необходимые расчеты узлов и примыканий. Готовим детальную сметную документацию.

      Изготовление конструкций

      Светопрозрачные конструкции изготавливаются по проектной документации в промышленных условиях на современном оборудовании завода "ОРДО". Элементы профиля и стеклопакеты для крепления и сборки блоков сопровождаются сертификатами  ГОСТ 22233-2018, ГОСТ 24866-2014, 541702010

      Доставка на объект

      Готовые конструкции, материалы для монтажа доставляются на объект транспортным отделом компании ОРДО. За целостность и сохранность материалов несет ответственно наша компания, это гарантирует беспрепятственное начало работы и соблюдение сроков установки.

      Монтажные работы

      Технология монтажа определяется на этапе проектирования. Сборка конструкций производится на объекте. Монтажные работы выполняются в максимально сжатые сроки сертифицированными специалистами, имеющими высокую квалификацию и все необходимые допуски.

      Гарантия и обслуживание

      Гарантия на материалы и монтаж светопрозрачных конструкций является частью заключенного договора с компанией ОРДО. Мы соблюдаем все сроки гарантийных обязательств, в зависимости от материала они варьируются от 1 года до 5 лет. В том числе и гарантия на произведенный монтаж.

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        Отзывы клиентов
        Листов Федор
        Листов Федор Семейный медицинский центр

        Генеральный директор Медицинского центра «Оринмед». Парни выполнили все в срок, строго по проекту, без нареканий и допников, как это обычно бывает у строителей. От совместной работы остались только положительные эмоции. Рекомендую компанию «ОРДО» всем знакомым и друзьям. Отдельная благодарность главному инженеру Баталину Андрею.

        Коробова Наталья
        Коробова Наталья Генеральный директор

        Мы заключили договор на изготовление и монтаж офисных перегородок. В общей сложности было установлено 156 кв. м. перегородок в нашем торговом доме. Отличная компания ! Сделали перегородки в офисе качественно и недорого, быстро по времени. Рекомендуем !

        Буланов Максим
        Буланов Максим Руководитель проектов

        Компания "LED-SK", мы заказали цельностеклянные перегородки в шоу-руме. Компания "ОРДО", в процессе работы зарекомендовала себя как квалифицированный подрядчик. Все работы сделаны точно в срок. Рекомендуем как надежного партнера!

        Статьи и новости
        Официальное партнерство с производителем профильных систем
        Официальное партнерство с производителем профильных систем Новости
        Зонирование офисного пространства компании «ДАР / ВОДГЕО»
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        Монтаж каркасной перегородки с двойным остеклением
        Монтаж каркасной перегородки с двойным остеклением Проекты
        Стеклянные перегородки "ОРДО"

        Алюминиевые стеклянные перегородки "ОРДО" это практичное, долговечное и современное дизайнерское решение. Они пользуются большой популярностью из-за различных возможностей дизайна, высоких звукоизоляционных свойств и использования оборудования высочайшего качества.

        В нашей компании вы можете купить перегородки для любых помещений:

        • Офиса
        • Торгового помещения
        • Лофта
        • Квартиры
        • Коттеджа

        Конструкции изготавливаем под заказ под размеры, нужные заказчику, на собственном производстве — это позволяет вам приобрести надежные раздвижные системы и быть уверенными в их качестве.

        У нас можно заказать перегородки из различных материалов: алюминиевые, стеклянные, с секциями из ламинированных древесно-стружечных плиток (ЛДСП), пластика или гипсокартона.

        Выбор заполнителя зависит от вашего бюджета, требуемой звуко/тепло изоляции, общего стиля будущего помещения и других деталей. Все их мы учитываем на этапе подготовки проекта.

        Сколько стоит перегородка для зонирования помещения?
        Цена системы зависит от нескольких факторов:

        • Площади пространства, в котором планируется установка конструкции
        • Материалов, которые используются при ее изготовлении
        • Сложности дизайн-проекта

        Стоимость рассчитывается, исходя из ответов на эти вопросы. Доставка осуществляется за наш счет.

        Сотрудничество с «ОРДО» — гарантия, что вы быстро, дешево, без проблем проведете перепланировку помещения с помощью перегородок.

        • Опыт нашей команды позволяет находить решения, которые полностью отвечают запросам заказчиков.
        • Цель нашей компании — помочь вам оперативно и качественно решить вопрос с зонированием любого помещения.
        • Соблюдение сроков — наше профессиональное кредо. Чтобы сдавать объекты вовремя мы уделяем большое внимание складской и транспортной логистике.

        Как мы работаем

        • Вы звоните или пишите нам в What’s App, наш специалист консультирует и берет вводные данные для предварительного расчета.
        • Наш специалист выезжает к вам, осматривает помещение, фиксирует ваши пожелания. Производим замеры, готовим проект по вашим пожеланиям. Если вы работаете со своим дизайнером — следуем предоставленному им проекту.
        • Предоставляем смету, согласовываем детали, заключаем договор.
        • Собираем конструкцию или комплектующие материалы на собственном производстве, контролируем качество каждого этапа.
        • Привозим готовую систему или установочный комплект собственным транспортом, монтируем, предоставляем гарантию на работу и материалы.

        Мы производим, продаем и устанавливаем перегородки в Москве более 10 лет. Проводим зонирования различных помещений с гарантией результата, которым вы будете довольны на 100%.

        Наши координаты
        Позвоните нам или отправьте сообщение
        8 (499) 938-42-52
        8 (995) 119-89-61
        WhatsApp, Viber
        +7 (915) 391-45-24 zakaz@ordo.moscow
        г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр 19, помещение 239
        Пн. - пт.: 09:00 -19:00
        Сб. - вс.: выходной
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          © 2022 ООО ОРДО  ·  Стеклянные перегородки, ограждения, козырьки в Москве

          119270, Москва, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 19, помещение 239, ОГРН 1217700051250

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