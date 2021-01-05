Стеклянные перегородки "ОРДО"

Алюминиевые стеклянные перегородки "ОРДО" это практичное, долговечное и современное дизайнерское решение. Они пользуются большой популярностью из-за различных возможностей дизайна, высоких звукоизоляционных свойств и использования оборудования высочайшего качества.

В нашей компании вы можете купить перегородки для любых помещений:

Офиса

Офиса Торгового помещения

Торгового помещения Лофта

Лофта Квартиры

Квартиры Коттеджа

Конструкции изготавливаем под заказ под размеры, нужные заказчику, на собственном производстве — это позволяет вам приобрести надежные раздвижные системы и быть уверенными в их качестве.

У нас можно заказать перегородки из различных материалов: алюминиевые, стеклянные, с секциями из ламинированных древесно-стружечных плиток (ЛДСП), пластика или гипсокартона.

Выбор заполнителя зависит от вашего бюджета, требуемой звуко/тепло изоляции, общего стиля будущего помещения и других деталей. Все их мы учитываем на этапе подготовки проекта.

Сколько стоит перегородка для зонирования помещения?

Цена системы зависит от нескольких факторов:

Площади пространства, в котором планируется установка конструкции

Площади пространства, в котором планируется установка конструкции Материалов, которые используются при ее изготовлении

Материалов, которые используются при ее изготовлении Сложности дизайн-проекта

Стоимость рассчитывается, исходя из ответов на эти вопросы. Доставка осуществляется за наш счет.

Сотрудничество с «ОРДО» — гарантия, что вы быстро, дешево, без проблем проведете перепланировку помещения с помощью перегородок.

Опыт нашей команды позволяет находить решения, которые полностью отвечают запросам заказчиков.

Опыт нашей команды позволяет находить решения, которые полностью отвечают запросам заказчиков. Цель нашей компании — помочь вам оперативно и качественно решить вопрос с зонированием любого помещения.

Цель нашей компании — помочь вам оперативно и качественно решить вопрос с зонированием любого помещения. Соблюдение сроков — наше профессиональное кредо. Чтобы сдавать объекты вовремя мы уделяем большое внимание складской и транспортной логистике.

Как мы работаем

Вы звоните или пишите нам в What’s App, наш специалист консультирует и берет вводные данные для предварительного расчета.

Вы звоните или пишите нам в What’s App, наш специалист консультирует и берет вводные данные для предварительного расчета. Наш специалист выезжает к вам, осматривает помещение, фиксирует ваши пожелания. Производим замеры, готовим проект по вашим пожеланиям. Если вы работаете со своим дизайнером — следуем предоставленному им проекту.

Наш специалист выезжает к вам, осматривает помещение, фиксирует ваши пожелания. Производим замеры, готовим проект по вашим пожеланиям. Если вы работаете со своим дизайнером — следуем предоставленному им проекту. Предоставляем смету, согласовываем детали, заключаем договор.

Предоставляем смету, согласовываем детали, заключаем договор. Собираем конструкцию или комплектующие материалы на собственном производстве, контролируем качество каждого этапа.

Собираем конструкцию или комплектующие материалы на собственном производстве, контролируем качество каждого этапа. Привозим готовую систему или установочный комплект собственным транспортом, монтируем, предоставляем гарантию на работу и материалы.

Мы производим, продаем и устанавливаем перегородки в Москве более 10 лет. Проводим зонирования различных помещений с гарантией результата, которым вы будете довольны на 100%.