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Мы собрали опытную команду, с более чем десятилетним стажем работы на рынке светопрозрачных конструкций.
Опыт работы в различных компаниях от монтажника в розничной торговой точке до руководителя проектов в крупной строительной компании с миллиардными оборотами позволяет нам понимать все процессы, происходящие на этом рынке изнутри.
В многих компаниях мы видим одну и ту же ошибку – пренебрежение интересами заказчика для достижения собственных целей.
Не можете определиться с выбором конструкции, материала, или никогда не сталкивались с вопросами остекления? Инженеры ОРДО всегда проконсультирую Вас, помогут с выбором и предложат лучшие решения для Вашей задачи. Наша система менеджмента качества и обслуживания соответствует ISO 9001:2011
Приезжаем на объект, проводим все требуемые замеры с расчетом количества материалов, исходя из типа монтажа. При необходимости разрабатываем дизайн проект. Всегда подготавливаем чертежи конструкции, проводим все необходимые расчеты узлов и примыканий. Готовим детальную сметную документацию.
Светопрозрачные конструкции изготавливаются по проектной документации в промышленных условиях на современном оборудовании завода "ОРДО". Элементы профиля и стеклопакеты для крепления и сборки блоков сопровождаются сертификатами ГОСТ 22233-2018, ГОСТ 24866-2014, 541702010
Готовые конструкции, материалы для монтажа доставляются на объект транспортным отделом компании ОРДО. За целостность и сохранность материалов несет ответственно наша компания, это гарантирует беспрепятственное начало работы и соблюдение сроков установки.
Технология монтажа определяется на этапе проектирования. Сборка конструкций производится на объекте. Монтажные работы выполняются в максимально сжатые сроки сертифицированными специалистами, имеющими высокую квалификацию и все необходимые допуски.
Гарантия на материалы и монтаж светопрозрачных конструкций является частью заключенного договора с компанией ОРДО. Мы соблюдаем все сроки гарантийных обязательств, в зависимости от материала они варьируются от 1 года до 5 лет. В том числе и гарантия на произведенный монтаж.
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Генеральный директор Медицинского центра «Оринмед». Парни выполнили все в срок, строго по проекту, без нареканий и допников, как это обычно бывает у строителей. От совместной работы остались только положительные эмоции. Рекомендую компанию «ОРДО» всем знакомым и друзьям. Отдельная благодарность главному инженеру Баталину Андрею.
Мы заключили договор на изготовление и монтаж офисных перегородок. В общей сложности было установлено 156 кв. м. перегородок в нашем торговом доме. Отличная компания ! Сделали перегородки в офисе качественно и недорого, быстро по времени. Рекомендуем !
Компания "LED-SK", мы заказали цельностеклянные перегородки в шоу-руме. Компания "ОРДО", в процессе работы зарекомендовала себя как квалифицированный подрядчик. Все работы сделаны точно в срок. Рекомендуем как надежного партнера!
Алюминиевые стеклянные перегородки "ОРДО" это практичное, долговечное и современное дизайнерское решение. Они пользуются большой популярностью из-за различных возможностей дизайна, высоких звукоизоляционных свойств и использования оборудования высочайшего качества.
В нашей компании вы можете купить перегородки для любых помещений:
Конструкции изготавливаем под заказ под размеры, нужные заказчику, на собственном производстве — это позволяет вам приобрести надежные раздвижные системы и быть уверенными в их качестве.
У нас можно заказать перегородки из различных материалов: алюминиевые, стеклянные, с секциями из ламинированных древесно-стружечных плиток (ЛДСП), пластика или гипсокартона.
Выбор заполнителя зависит от вашего бюджета, требуемой звуко/тепло изоляции, общего стиля будущего помещения и других деталей. Все их мы учитываем на этапе подготовки проекта.
Сколько стоит перегородка для зонирования помещения?
Цена системы зависит от нескольких факторов:
Стоимость рассчитывается, исходя из ответов на эти вопросы. Доставка осуществляется за наш счет.
Сотрудничество с «ОРДО» — гарантия, что вы быстро, дешево, без проблем проведете перепланировку помещения с помощью перегородок.
Как мы работаем
Мы производим, продаем и устанавливаем перегородки в Москве более 10 лет. Проводим зонирования различных помещений с гарантией результата, которым вы будете довольны на 100%.
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